Merz: Avrupa ve Ukrayna\'nın Güvenliği İçin Mücadele

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Merz, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır" ifadesini kullandı.

Toplantının verimli geçtiğini ve umutlu olduklarını vurgulayan Merz, "ABD Başkanı, ABD'nin Ukrayna'da Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışıyorsa, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor. Ukrayna, toprak meselesi hakkında müzakereye hazırdır ancak Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz. Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız" diye konuştu.