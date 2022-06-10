Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var

Dün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda silahlanma konusunda son bir kez daha uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" dedi.

"SONU FELAKETLE BİTECEK BİR ÇABA"

Akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından Türkçe, Yunanca ve İngilizce paylaşımlar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"İZOLE OLDUĞU KADAR ÖFKELİ DE BİR KOMŞUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına Yunanistan Başbakan Miçotakis'ten yanıt geldi. Atina Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Miçotakis, öngörülemeyen bir komşuya karşı ulusal bir miting yapma zamanının geldiğini vurguladı.

Miçotakis, şunları söyledi: "Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var. İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var."