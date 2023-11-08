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Midyat'ta silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadının cenazesi İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Midyat'ta silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadının cenazesi İstanbul'a gönderildi

Midyat\'ta silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadının cenazesi İstanbul\'a gönderildi
08.11.2023 15:50  - Güncelleme: 15:50

Mardin'in Midyat ilçesinde Gevriye Akgüç'ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç'ün cenazesi ise İstanbul'da defnedilecek.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Gevriye Akgüç'ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç'ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Olay, 6 Kasım'da kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç'e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç'ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Akgüç'ün cenazesinin, Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.A., İ.A. ve Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Midyat'ta silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadının cenazesi İstanbul'a gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midyat'ta silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadının cenazesi İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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