Milano'da Evcil Hayvanlar İle Sahipleri Aynı Mezara Gömebilecek - Son Dakika
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Milano'da Evcil Hayvanlar İle Sahipleri Aynı Mezara Gömebilecek

Milano\'da Evcil Hayvanlar İle Sahipleri Aynı Mezara Gömebilecek

Milano'da evcil hayvanların sahipleriyle aynı mezarlıkta gömülmesi yasal hale geldi.

04.01.2025 14:46
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İtalya'nın Milano kentinde evcil hayvanların sahipleriyle aynı mezara gömülmesi yasal hale geldi.

Ülkenin en büyük şehirlerinden olan Milano'da yerel yönetimin aldığı kararla, belediyeye ait mezarlıklarda gömülü olan insanların evcil hayvanları öldüğünde, külleri aynı mezar yerine koyulabilecek.

Bu uygulama kedi, köpek, kuş, balık, kaplumbağa, balık, hamster da dahil olmak üzere yalnızca evcil hayvanlar için geçerli olacak. Çiftlik hayvanları gibi "üretim amacıyla faydalanılan" hayvanlara uygulanmayacak.

Evcil hayvanıyla birlikte gömülmek isteyenlerin ya da yakınlarının, bunun için özel başvuru yapması gerekecek. Hayvan öldükten sonra uygun şekilde yakılarak külleri ayrı bir kremasyon çömleği içinde sahibinin ya da ailenin mezarına yerleştirilebilecek.

Ancak evcil hayvanların ismi, doğum-ölüm tarihi ya da fotoğrafları mezar taşına eklenemeyecek. İstenirse mezar sahibinin mezar taşına, evcil hayvanıyla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı konulabilecek.

Hayvanların küllerinin mezarlığa serpilmesine ya da ortak depolara konulmasına da izin verilmeyecek.

Belediye, "Günümüzde pek çok insanın evcil hayvanları ile yakın bir aile üyesi gibi özel bir ilişki kurduğunu" bu yüzden bu kararı aldıklarını açıkladı.

Şehir hizmetlerinden sorumlu belediye meclis üyesi Gaia Romani, evcil hayvanların şehir mezarlıklarına gömülmesinin çok sayıda kişinin talep ettiği bir "medeniyet eylemi" olduğunu söyledi.

Romani, evcil hayvan sahibi insanların hassasiyetlerini dikkate alarak "Hayatlarının bir parçasını paylaştıkları hayvanlarla birlikte gömülme ve evcil hayvanlarına onurlu bir cenaze işlemi sağlama isteklerini" yerine getirdiklerini belirtti.

Belediyenin bu uygulamaya yeşil ışık yakmasına imkan veren yasal düzenleme, Milano'nun da yer aldığı Lombardia bölgesinin 2022 tarihli yasasıyla mümkün oldu. Milano Belediyesi 2 Ocak 2025 tarihli kararıyla, bu yasanın uygulamaya koyulabilmesi için gerekli prosedürleri belirledi.

Araştırma şirketi Eurispes'in 2023 raporuna göre, İtalya'da hanelerin yüzde 37.3'ünde en az bir evcil hayvan bulunuyor. Hayvan sahiplerinin yüzde 41.8'i köpek, yüzde 37.7'si ise kedi tercih ediyor.

Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise evcil hayvan sahiplerinin yüzde 79'u hayvanlarını tam anlamıyla bir aile üyesi olarak görüyor. Öte yandan evcil hayvan sahiplerinin yüzde 63'ü, hayvanların çocuk yerine geçtiği görüşünü reddediyor.

Aralarında Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da olduğu bazı kesimler zaman zaman, ülkede doğumlar azalma eğilimindeyken evcil hayvan sayısının artmasını birbiriyle ilişkilendiriyor.

Papa Francesco birkaç kez, kedi ya da köpeklerin çocukların yerini aldığı eleştirisi yapmış ve İtalya'da "çocuk sahibi olmak yerine köpek veya kedi sahibi olmanın tercih edildiği bir kültürün" hakim olduğunu söylemişti.

Kaynak: BBC

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, 3-sayfa, İtalya, Milano, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milano'da Evcil Hayvanlar İle Sahipleri Aynı Mezara Gömebilecek - Son Dakika

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