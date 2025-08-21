Milano Havalimanı\'nda Yangın Çıktı

İTALYA'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yolcu daha sonra elindeki çekiçle giriş işlemi ekranlarını parçaladı. Güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, terminali tedbir amacıyla boşalttığı kaydedildi. Güvenlik kontrollerinin ardından terminaldeki faaliyetlerin normale döndüğü belirtildi.