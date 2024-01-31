Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'da Şehitler Hıyabanı ve Haydar Aliyev\'in kabrini ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Bakan Tekin ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in ebedi istirahatgahını ziyaret ettik. Bundan yaklaşık bir asır önce aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı büyük zaferi ve Bakü'nün, Karabağ'ın kurtuluşunda tertemiz vatan toprağına düşen şehitlerimizi asla unutmayacağız. Türk dünyasının istikbaline ışık tutan, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın ebedi teminatı olan ve özünde yüksek kahramanlık dolu ortak mazimizi, çocuklarımız daima şerefle hatırlayacak ve anacaklar. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.