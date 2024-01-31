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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Dünya

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'da Bilim Bakü Merkezi\'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıran projeleri desteklediklerini belirtti.

31.01.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin açıklamasında, "Bakü programımız kapsamında Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ettik.  Bilim Bakü Merkezi'nde çocuklarımızla hasbihal ederek, bilim merkezimizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık.  Bakanlık olarak bilim ve teknoloji alanında çocuklarımızın hayallerine sınır koymayan, merak ve keşfetmelerine yardımcı olan ve ülkemizin yanı sıra Azerbaycan'da ve Türk dünyasındaki çocuklarımızın teknoloji ve bilime olan ilgilerini artıran projeleri destekliyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan öğrenci ve meslektaşlarımla; merkezin açılmasına öncülük eden ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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