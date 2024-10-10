Milton Kasırgası Florida\'da Elektrik Kesiğine Neden Oldu

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ABD'de Milton Kasırgası alarmı verildi. Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

Milton Kasırgası Florida kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi. Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kasırganın 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurduğu belirtildi. Açıklamada Tampa ve St. Petersburg sakinlerine 'son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların' bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.