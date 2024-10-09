Milton Kasırgası Florida\'yı Tehdit Ediyor

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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son yüzyılın 'en güçlüsü' olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD'nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti. Eyaletten tahliyeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden ve NWS Milton Kasırgası'nın "Son 100 yılda ABD'deki en kötü fırtınalardan biri" olabileceği konusunda uyardı. NHC de Milton Kasırgası için yayımladığı son uyarıda "Florida tarihinin en yıkıcı kasırgası olma potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı. Biden tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yaptı, bunun 'ölüm kalım meselesi' olduğunu belirtti. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır durumda olduklarını açıkladı.