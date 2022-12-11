Youtube üzerinden aktif olarak paylaşımda bulunan "Police Activity" kanalında kan donduran bir görüntü daha paylaşıldı. Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen videoda, polisin baltalı şüpheliye müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.
Bölgedeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bir süre baltalı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları yetersiz kalınca ise tek atışla şüpheliyi öldürdü.
Öte yandan polis başarılı operasyonu sonrası telsizden anında destek isteyerek konumunu söyledi. O anlarda polisin sesindeki rahatlık ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu - Son Dakika