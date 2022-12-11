Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu - Son Dakika
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Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu

11.12.2022 22:02

ABD polisinin baltalı bir saldırganı öldürdüğü anlar gündeme oturdu. Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerde polisin baltalı şüpheliyi tek atışta öldürmesi dikkat çekti.

Youtube üzerinden aktif olarak paylaşımda bulunan "Police Activity" kanalında kan donduran bir görüntü daha paylaşıldı. Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen videoda, polisin baltalı şüpheliye müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.

TEK ATIŞLA ÖLDÜRDÜ

Bölgedeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bir süre baltalı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları yetersiz kalınca ise tek atışla şüpheliyi öldürdü.

DESTEK İSTEDİ

Öte yandan polis başarılı operasyonu sonrası telsizden anında destek isteyerek konumunu söyledi. O anlarda polisin sesindeki rahatlık ise dikkatlerden kaçmadı.

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3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu - Son Dakika
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