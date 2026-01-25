Minneapolis\'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis'te ICE (Gümrük ve Sınır Muhafaza) ajanlarının operasyon sırasında bir kişiyi daha öldürmesi üzerine kentte sular durulmuyor. Artan güvenlik endişeleri ve sokak olayları nedeniyle NBA yönetimi flaş bir karar alarak bugün oynanması planlanan Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves karşılaşmasını erteledi.

NBA tarafından yapılan resmi açıklamada, Target Center'da oynanması planlanan müsabakanın, Minneapolis toplumunun emniyet ve güvenliğine öncelik verilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda maç, yarın (25 Ocak) yerel saatle (CT) 16:30'da yine Target Center'da oynanacak şekilde yeniden planlandı.

ŞEHİRDE OLAĞANÜSTÜ DURUM

ICE ajanlarının gerçekleştirdiği ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan son operasyon, şehirdeki toplumsal huzursuzluğu yeniden tetikledi. Yerel kaynaklar, protestoların ve güvenlik risklerinin Target Center çevresinde yoğunlaşabileceği ihtimaline karşı maçın oynanmasının riskli bulunduğunu ifade ediyor.