Minnesota'da göçmenlik politikalarına tepki: ICE birimini protesto ettiler

01.02.2026 12:50
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir araya gelen onlarca kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin uygulamalarını protesto etti. Federal kurumun göçmenlik politikalarına tepki gösteren protestocular, dövizler taşıyarak ve sloganlar atarak reform çağrısında bulundu. Göçmenlik politikalarının daha adil ve insancıl olması için çağrıda bulunan protestocular, ICE'nin uygulamalarının gözden geçirilmesini istiyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından 2 kişinin öldürülmesinin ardından bir grup gösterici, Minnesota Valisi Tim Walz'ın ofisinin önünde eylem yaptı. Minnesota'da bir grup, 2 ABD vatandaşının ölümüne neden olan ICE ajanlarının kanunlar karşısında hesap vermesi talebiyle Vali Walz'ın ofisinin önünde bir araya geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Minnesota'daki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen gösteride, "ICE'ı ortadan kaldırın" ve "ICE evine dön" yazılı pankartlar taşındı. CAIR Minnesota Direktörü Jaylani Hussein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICE'ın hem federal yasaları hem de eyalet yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ"

Hussein, iki kişinin ölümünden sorumlu memurlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti. Hussein, "Bence ICE konusunda zihinsel ve operasyonel kontrollerini tamamen kaybediyorlar. Minnesota'daki başarısızlıklarını ve bunun halka ne kadar pahalıya patladığını gördükten sonra, ICE'ın başka bir topluluğa gideceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı. Göstericilerden Diane Dengate de "Özgürlüğümüzü kaybediyoruz, insanları kaybediyoruz. Ortaya çıkmalı ve sesini duyuramayanlar için ses olmalıyız." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Minnesota, Politika, Hukuk, Dünya

