Mısır'ın bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı: Plaj kapatıldı - Son Dakika

Mısır'ın bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı: Plaj kapatıldı

Mısır\'ın bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı: Plaj kapatıldı
Son Güncelleme: 14.09.2023 15:21

Mısır'ın turistik Deheb şehrinde bir kadın, denizde yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Trajik olay sonrası plaj kapatıldı. Öte yandan Mısır'ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında, 8 Haziran'da bir Rus turist, köpek balığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan turistik Deheb şehrinde bir kadın köpek balığı saldırısına uğradı. Trajik olayda saldırıya uğrayan kadının kolunu kaybettiği iddia edildi. Öte yandan plaj ise köpekbalığı tehdidi nedeniyle kapatıldı.

ACİL KOMİTE KURULDU

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı bir kadının köpek balığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirtti. Fuad, "durumun değerlendirilmesi, köpek balığı saldırısının nedenlerinin belirlenmesi ve sahilde köpek balığının aranması için acil bir komite kurulduğunu" kaydetti.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN KOLUNU KAYBETTİ

Mısır kurumları tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kadının durumunun "stabil" olduğu belirtilirken, Mısır basını kazazedenin "kolunu kaybettiğini" aktardı.

BİR RUS TURİST YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Mısır'ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında, 8 Haziran'da bir Rus turist, köpek balığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Sina Yarımadası, Mısır, Kaza, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'ın bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı: Plaj kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'ın bir kadın, köpek balığı saldırısına uğradı: Plaj kapatıldı - Son Dakika
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