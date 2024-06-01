Mısır\'ın Şarm El Şeyh kentinde çöl safarileri

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Şara Zehra ÖZBEY/ MISIR, Mısır'ın Şarm El Şeyh kenti, turistlere Kızıldeniz haricinde çöl safarileri sunuyor. Sina Yarımadası'ndaki Şarm El Şeyh'in safari turlarında tatilciler, bedevi çadırlarında tandır üzerinde pişen ekmekleri ve bölgeye özel çayları tadıyor, gece safari çadırında kalarak berrak gökyüzü ışıklarını izleyebiliyor.

Safari, genellikle gündüz ve gece olmak üzere iki farklı seçenekte sunuluyor. Gündüz safarilerinde, çöl manzaralarını ve doğal yaşamı gözlemleme, yerel mutfak kültürünü tatma fırsatı bulunurken, gece safarilerinde ise genellikle yıldızların altında çölde kamp yapılıyor. Çöl safarileri sırasında, yerel Bedevi rehberler eşliğinde çölde develer üzerinde gezinti yapabilen turistler, ayrıca bedevi köylerini ziyaret edip tandır üzerinde pişen geleneksel bedevi ekmeklerini tadıyor.

Safari sırasında deve gezintisini tercih etmeyen ziyaretçiler için atv araçlarıyla çöl gezintisi imkanı sunuluyor. Gece safari kamplarında yerleşim yerlerinin ışıklarının olmadığı bir ortamda çöl, berrak gökyüzüne ev sahipliği yapıyor. Rehberler, çöl safarisi yaparken güneş koruyucu kremi, su ve uygun giysiler tavsiye ederek çöldeki güvenlik kurallarını safari öncesi turistleri bilgilendiriyor.