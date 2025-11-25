MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü - Son Dakika
Dünya

MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü

MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü
25.11.2025 19:39
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Gazze'deki son durumu ve ateşkesi ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

MASADA GAZZE'DEKİ ATEŞKES VAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi. Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEDE MUTABIK KALINDI

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, Kahire'de Katar ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki ateşkesi görüştü - Son Dakika
