JAPONYA'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Dünya › Miyako Adası'nda 6.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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