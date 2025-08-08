Modi ve Putin\'den Ukrayna Görüşmesi

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını bildirdi. Modi, "Dostum Başkan Putin ile çok güzel ve detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna konusundaki son gelişmeleri paylaştığı için kendisine teşekkür ettim. Hindistan-Rusya Ayrıcalıklı Stratejik Ortaklığı'nı derinleştirme taahhüdümüzü yineledik. Başkan Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.