HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını bildirdi. Modi, "Dostum Başkan Putin ile çok güzel ve detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna konusundaki son gelişmeleri paylaştığı için kendisine teşekkür ettim. Hindistan-Rusya Ayrıcalıklı Stratejik Ortaklığı'nı derinleştirme taahhüdümüzü yineledik. Başkan Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Modi ve Putin'den Ukrayna Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?