Moldova'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Taşındı - Son Dakika
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Dünya

Moldova'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Taşındı

Moldova'da AB yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu, Rusya yanlısı Stoianoglo ile ikinci turda yarışıyor.

03.11.2024 13:35
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(ANKARA) - Moldova'da, Avrupa Birliği (AB) yanlısı görevdeki Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile Rusya yanlısı Alexandr Stoianoglo'nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor.

Güneydoğu Avrupa'da yer alan 3 milyondan az nüfusa sahip Moldova'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri, az bir çoğunluğun AB üyeliğini sürdürme yönünde oy kullandığı referandumun ardından gerçekleşti. AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ilk turda gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 42'sini almış ancak yeterli oyu toplayamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turda Sandu, Moskova'nın oy satın aldığı suçlamalarının gündeme geldiği birinci tur seçimlerinde Sosyalist Parti'den Alexandr Stoianoglo liderliğindeki muhalefet blokuyla yarışıyor.

Sandu'dan Moskova'ya "oyları satın aldınız" suçlaması

Seçimin ilk turu ve referandumda, Moskova'nın arkasında olduğu ileri sürülen bir oy satın alma planına ilişkin iddialar gündeme getirilmişti. Sandu ve destekçileri, Rusya ve yandaşlarını "seçimleri etkilemek için oy satın alma ve yanlış bilgilendirme içeren geniş çaplı bir kampanya yürütmekle" suçlamıştı. Birinci tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Moldova'nın başkent Kişinev'de seçmenlerine seslenen Sandu, "Moldova hem bugün hem de son aylarda ülkemizin özgürlük ve demokrasisine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıya kaldı" demişti.

İkinci tur seçimlerinden önce ise Sandu'nun seçim kampanyası ekibi, "Kremlin destekli geniş kapsamlı bir oy satın alma planı" olarak tanımladıkları girişime karşı koymak için "mevcut tüm kaynakları seferber ettiklerini" açıklamıştı. Sandu'nun dış politika danışmanı Olga Roşca da verdiği bir röportajda, "Moldova'nın önünde muazzam bir görev var. 20 Ekim'deki ikiz oylamada etkili olduğu kanıtlanan Kremlin destekli geniş kapsamlı bir oy satın alma planını durdurmak için sadece iki haftamız var" açıklamalarında bulunmuştu.

Sandu, rakibi Stoianoglo'yu dış güçlerin "Truva atı" adayı olmakla itham etti

Uzmanlara göre, Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AB'ye üyelik sürecinin devam etmesine ilişkin yapılan referandumunun kesin olmayan sonuçları, Sandu'nun konumunun zayıfladığını gösterdi ve Sandu'yu Sosyalist Parti'nin adayı olarak oyların yüzde 26'sını alarak beklentileri aşan eski başsavcı Stoianoglo ile karşı karşıya getirdi. Başkanlık tartışmasında Sandu, Stoianoglo'yu Moldova'nın kontrolünü ele geçirmek isteyen dış güçlerin "Truva atı" adayı olmakla itham etti.

Stoianoglo, Rusya adına çalıştığını reddetti

Stoianoglo ise Rusya adına çalıştığını reddederken; daha önce verdiği bir röportajda, AB'ye katılmaktan yana olduğunu ancak oylamayı "parodi" olarak nitelendirerek boykot ettiğini iddia etti. Stoianoglo ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını eleştirmeyi reddederek, Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Moldova, Batı ve Rusya yanlısı çizgiler arasında gidip geliyor

Moldova medyasında yer alan haberlere göre, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Moldova, Batı ve Rusya yanlısı çizgiler arasında gidip gelirken; Sandu yönetimi, Moldova'nın komşusu olan Ukrayna'da süregelen savaş sürecinde, Moskova'nın yörüngesinden çıkma çabalarını hızlandırdı.

Gürcistan'daki seçimlere de Moskova tarafından "hile karıştırıldığı" iddiası

Öte yandan geçen hafta, AB'ye katılmaya çalışan bir başka eski Sovyet ülkesi olan Gürcistan'da yapılan ve çoğu ülke tarafından giderek Moskova yanlısı olarak görülen iktidar partisinin, seçim ihlalleri ve hile yapıldığına ilişkin iddialar gündeme getirilmişti. İktidar partisi olan Gürcü Rüyası Partisi, seçimleri kazandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Moldova'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Taşındı - Son Dakika

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