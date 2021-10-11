Merck & Co yaptığı açıklamada, hafif ve orta şiddetli koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kullanılacak oral ilaç için Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım izni başvurusunda bulunduğunu söyledi. FDA'nın onaylaması halinde Molnupiravir, koronavirüs için kullanılan ilk oral antiviral tedavi yöntemi olacak.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, koronavirüse yakalanma riski en yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma riskini yarıya indirebileceğini gösterdi.
Merck'ten yapılan açıklamada, "2021'in sonuna kadar 10 milyon adet üretmeyi planlıyoruz" denildi. Diğer ilaç üreticileri de antiviral haplar üzerinde çalışıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Nisan ayında CNBC'ye verdiği demeçte, koronavirüs ilacının bu yılın sonuna kadar piyasada olabileceğini söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı - Son Dakika Dünya