Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

Merck & Co yaptığı açıklamada, hafif ve orta şiddetli koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kullanılacak oral ilaç için Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım izni başvurusunda bulunduğunu söyledi. FDA'nın onaylaması halinde Molnupiravir, koronavirüs için kullanılan ilk oral antiviral tedavi yöntemi olacak.

ÖLÜM VE HASTANEYE KALDIRILMA RİSKİNİ YARIYA İNDİRİYOR

Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, koronavirüse yakalanma riski en yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma riskini yarıya indirebileceğini gösterdi.

YIL SONUNA KADAR 10 MİLYON ADET ÜRETİLECEK

Merck'ten yapılan açıklamada, "2021'in sonuna kadar 10 milyon adet üretmeyi planlıyoruz" denildi. Diğer ilaç üreticileri de antiviral haplar üzerinde çalışıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Nisan ayında CNBC'ye verdiği demeçte, koronavirüs ilacının bu yılın sonuna kadar piyasada olabileceğini söylemişti.