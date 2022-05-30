Mona Lisa: Yaşlı kadın kılığında bir adam tabloya pasta fırlattı - Son Dakika
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BBC

Mona Lisa: Yaşlı kadın kılığında bir adam tabloya pasta fırlattı

30.05.2022 17:44
Mona Lisa: Yaşlı kadın kılığında bir adam tabloya pasta fırlattı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa eseri, Pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı.

Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa eseri, Pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyeli ve yaşlı kadın kılığındaki bir adam, ünlü tablonun önündeki koruyucu camı önce yumrukladı, sonra da üzerine pasta fırlattı.

Pazar günü gerçekleşen olayda 36 yaşındaki bir adam oturduğu tekerlekli sandalyeden bir anda kalkarak ünlü tabloya yöneldi ve önündeki camı kremaya buladı. Adam bunun ardından hava bir avuç dolusu gül fırlattı.

Tabloda herhangi bir hasar yaşanmadı.

Olay sırasında galeride bulunan insanlar, adamın peruk taktığını ve ruj sürdüğünü söyledi.

Fransızca konuşan adam, "İnsanlar dünyayı mahvediyor. Sanatçılar dünyayı düşünür, ben de bu yüzden bunu yaptım. Siz de dünyayı düşünün" diye bağırdı ve ardından güvenlik görevlileri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Guardian gazetesi, adamın olaydan sonra psikiyatrik tedavi merkezine götürüldüğünü belirtti.

Olay sırasında galeride bulunan ve PA haber ajansına konuşan 20 yaşındaki Luke Sundberg, "Galeride tekerlekli sandalyede oturan ve yaşlı kadın kılığındaki bir adamın fırlayıp tabloya doğru koştuğuna, önündeki koruyucu camı yumrukladığına ve en sonunda elindeki keke buladığına şahit olduk" diye anlattı ve sözlerine devam etti:

"Güvenlik görevlilerinin adamı uzaklaştırması 10-15 saniye sürdü ve galerideki insanlar biraz panik oldu. İnanılır gibi değildi. Gerçekten binde bir deneyimlenecek bir andı."

Arnavutluk'tan gelen Klevis adlı bir başka ziyaretçi ise, "Böyle bir olayın yaşanma olasılığı nedir?" dedi.

Louvre Müzesi henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Daha önce de benzer saldırılar oldu

Leonardo da Vinci'nin ünlü resmi daha önce de benzer saldırılara maruz kaldı.

1950 yılında yapılan asit saldırısından sonra önüne koruyucu, kurşun geçirmez cam yerleştirilmişti.

1956 yılında Bolivyalı bir adam tabloya taş fırlatmış, Mona Lisa'nın omzunun olduğu noktaya hasar vermişti.

2009 yılında ise Rus bir kadın tabloya boş bir çay fincanı fırlatmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Mona Lisa: Yaşlı kadın kılığında bir adam tabloya pasta fırlattı - Son Dakika

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