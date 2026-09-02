MSB: Suriye Mayadin'de Fırat'a yüzer köprü kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesindeki Fırat Nehri'ne katlanabilir şerit yüzer köprü kurulduğunu açıkladı. Köprü, nehirden geçişlerin güvenli ve hızlı sağlanması amacıyla Türkiye'nin desteğiyle inşa edildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kurulduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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