Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
27.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Wuhan kentinde 24 yaşındaki bir kadın, doğal yollarla gerçekleşen ve yaklaşık 1'de 60 milyon görülen beşiz gebelik sonucu 1'i erkek 4'ü kız bebek dünyaya getirdi. 28 haftalık ve 870–1030 gram ağırlığında doğan bebekler yenidoğan yoğun bakımında stabil şekilde izleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde nadir görülen beşiz doğum olayı gerçekleşti. 24 yaşındaki Dili adlı kadın, 1 erkek ve 4 kız bebeğe hayat verdi — doğal yollarla oluşan beşiz gebelikler dünya genelinde yaklaşık 1/ 60 milyon ihtimalle karşılaşılan bir durum olarak tanımlanıyor.

DURUMLARI STABİL

Zhongnan Hastanesi'nde görev yapan 20'den fazla sağlık personelinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen sezaryen doğum, 28 haftalık bebekler için acil müdahale gerektiren koşullarda başarıyla tamamlandı. Bebeğin kilosu 870 ile 1 030 gram arasında değişirken tüm beş bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde stabil sağlık durumuyla takip altına alındı.

Dili, gebe olduğunu öğrendiğinde yüksek riskli bir sürecin içine girdiğini biliyordu. Polikistik over sendromu (PCOS) nedeniyle hamile kalmasının zor olduğu tespit edilen kadın, uzun takiplerin ardından doğal yolla beşli gebelikle karşılaştı. Hamilelik boyunca ultrasonda hızla gelişen bebekler, Wuhan'daki uzman ekip tarafından özel bir planla izlendi.

Mucizelerin mucizesi! Doğal yolla beşiz bebekler dünyaya getirdi

UZMANLAR BİLE ŞAŞKIN

Doğum sürecinde anne ve bebeklerin sağlık ekiplerince anbean kontrolü sağlandı; Apgar puanlarının her bir bebeğin doğum sonrası ilk dakikalarda 6'nın üzerinde olması tıbbi açıdan olumlu bir gösterge olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bebeklerin erken doğum nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları yakından takip ediyor.

Olay, hem medikal camiada hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Dili'yi ve bakımını üstlenen tıbbi ekibi tebrik eden mesajlar paylaştı. Birçok kişi durumu "hayatın mucizesi" olarak nitelendirdi.

Yenidoğan, Sağlık, Bebek, Wuhan, Bilim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:34:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.