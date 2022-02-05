Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları

Çin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili bir kanal tarafından gerçekleştirilen canlı yayında tarihi anlar yaşandı. Hollanda ulusal haber kanalı NOS'un muhabiri Sjoerd den Daas, Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarırken, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi tarafından alandan uzaklaştırıldı.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

NOS yaptığı açıklamada "Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı" denildi. Diğer yandan Kış Olimpiyatları'nın düzenleyicisi komitesi tarafından olayın nedenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.