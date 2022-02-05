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Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları - Son Dakika

Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları

05.02.2022 17:43

Çin'de devam eden Kış Olimpiyatlarıyla ilgili son durumu canlı yayında paylaşan Hollandalı muhabir, bir görevli tarafından kolundan tutularak bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada stüdyoda olan spikerin de ne yapacağını bilemediği anlar ekranlara yansıdı.

Çin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili bir kanal tarafından gerçekleştirilen canlı yayında tarihi anlar yaşandı. Hollanda ulusal haber kanalı NOS'un muhabiri Sjoerd den Daas, Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarırken, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi tarafından alandan uzaklaştırıldı.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

NOS yaptığı açıklamada "Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı" denildi. Diğer yandan Kış Olimpiyatları'nın düzenleyicisi komitesi tarafından olayın nedenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Canlı yayın tarihinde görülmemiş anlar! Muhabiri kovdular, spiker dondu kaldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Görevlisi, Kış Olimpiyatları, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları - Son Dakika
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