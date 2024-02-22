Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibiAlaksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesine ilişkin belirsizlik devam ederken, bir insan hakları grubu lideri, Navalni'nin kalbine atılan bir yumruk sonrası ölmüş olabileceğini iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi 47 yaşındaki muhalif siyasetçi Alaksey Navalni, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyinde tutulduğu hapishanede 16 Şubat günü ölü bulundu. Navalni'nin nasıl öldüğüne yönelik belirsizlikler sürerken, cenazesi de hala ailesine teslim edilmedi.
İnsan hakları grubu Gulagu.net'in kurucusu Vladimir Osechkin, The Times'a yaptığı açıklamada Hava sıcaklığının -27 dereceye kadar düştüğü bir günde dışarıya bırakıldıktan sonra kalbine bir yumruk atılarak öldürüldüğünü öne sürdü. İngiliz The Times gazetesine konuşan bir insan hakları grubu lideri, Navalni'nin hava sıcaklığının -27 dereceye kadar düştüğü bir günde dışarıya bırakıldıktan sonra kalbine bir yumruk atılarak öldürüldüğünü iddia etti. Osechkin, Navalni'nin KGB üyelerinin "ayırt edici özelliği" olduğu söylenen "tek yumruk" tekniği kullanılarak öldüğüne inandığını söyledi.
Osechkin, "Sanırım ilk önce onu uzun süre soğukta tutarak ve kan dolaşımını en aza indirmeye çalıştılar ve sonra kalbine yumruk attılar. Bu, KGB'nin özel kuvvetler birimlerinin eski bir yöntemi. İnsanları böyle eğittiler, bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi." ifadelerini kullandı.
Osechkin ayrıca Kuzey Kutbu'ndaki hapishanelerde yatmış olan bazı Rus mahkumların, bu yöntemle öldüğünü bildiklerini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Muhalif siyasetçi Navalni'nin ölümünde ''tek yumruk'' şüphesi: Bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi - Son Dakika
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