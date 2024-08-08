Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek

Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrası geçiş hükümetinin başına getirilen Nobel ödüllü akademisyen Muhammed Yunus, yeni hükümetin halkın güvenini tazeleyeceğini söyledi.

08.08.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrası geçiş hükümetinin başına getirilen Nobel ödüllü akademisyen Muhammed Yunus, yeni hükümetin halkın güvenini tazeleyeceğini söyledi.

Bangladeş medyası, Yunus'un yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet insanların güvenini yeniden tesis etmek için çalışacaktır. Bana güvenin, ülkenin hiçbir yerinde saldırı olmayacak" ifadelerini kullandığını duyurdu.

Yunus, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Lütfen her türlü şiddetten kaçının. Tüm öğrencileri, tüm siyasi parti üyelerini ve siyasi olmayan insanları sakin olmaya çağırıyorum. Burası pek çok heyecan verici imkana sahip güzel ülkemiz. Onu kendimiz ve gelecek nesillerimiz için korumalı ve harika bir ülke haline getirmeliyiz. Gençlerimiz yeni bir dünya yaratmak için bu liderliği vermeye hazır. Anlamsız bir şiddete başvurarak bu şansı kaçırmayalım. Şiddet bizim düşmanımızdır. Lütfen daha fazla düşman yaratmayın. Sakin olun ve ülkeyi inşa etmeye hazır olun. Eğer şiddet yolunu seçersek her şey yok olacaktır. Lütfen sakin olun. Etrafınızdakilere sakin kalmaları için yardım edin."

Kaynak: DHA

Muhammed Yunus, Bangladeş, Hükümet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:30:44. #1.11#
SON DAKİKA: Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement