CHP Hamburg Birliği Tarafından Düzenlenen Panelde Konuşan Muharrem İnce: Türkiye Demokrasi Açısından Zor Bir Dönemden Geçiyor

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG)- Muharrem İnce, Hamburg'da düzenlenen panelde Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve hukuk alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekerek ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hamburg Birliği tarafından "Türkiye'de yaşanan son gelişmeler" başlığıyla düzenlenen panel yoğun katılımla gerçekleştirildi. Altona'daki Bahrenfelder Stadtteilschule tiyatro salonunda yapılan etkinliğin ana konuşmacısı eski CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.

Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinden çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum ve spor kulübü temsilcilerinde katıldığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Hamburg Birliği Başkan Yardımcısı Nur Ilıcak, organizasyonun yalnızca bir panel olmadığını belirterek Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı verdi. CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulisi Işıtan ise, Muharrem İnce'yi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İnce'nin parti içindeki uzun yıllara dayanan mücadelesine dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye'nin güncel durumunu değerlendiren İnce, hukuk sistemi ve basın özgürlüğü konularına dikkat çekti. Yargı bağımsızlığının zedelendiğini ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu savunan İnce, "Demokrasi ve hukuk açısından zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Ekonomiye de değinen İnce, özellikle gıda enflasyonu ve tarım politikalarını eleştirerek üretim planlamasındaki eksikliklerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Eğitim sisteminin eşitlikçi olmadığını ifade eden İnce, eğitimin devlet tarafından bütüncül bir hak olarak sunulması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı sürecine de değinen İnce, belediye başkanlarının yargılanabileceğini ancak tutuksuz yargılanmanın esas olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de siyasetin iki kutuplu hale geldiğini belirten İnce, kısa vadede üçüncü bir yolun mümkün görünmediğini söyledi. Gençlerin yurt dışına yönelmesine de değinen İnce, beyin göçüne karşı olduğunu vurgulayarak gençlere Türkiye'de kalma çağrısı yaptı.

Panelin sonunda Hamburg'daki Türk toplumuna seslenen İnce, Türkiye ile bağların koparılmaması gerektiğini belirterek "Gönül bağınızı koparmayın" dedi.

Gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği panel sonunda, CHP'nin yurt dışı yapılanması, kadın kotası ve Almanya'daki örgütlenme yapısına ilişkin eleştiriler dile getirildi. İnce ise eleştirilerin demokratik sürecin doğal bir parçası olduğunu ifade etti.