Mumbai Havalimanı'nda 48 Zehirli Yılan Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dünya

Mumbai Havalimanı'nda 48 Zehirli Yılan Ele Geçirildi

Mumbai Havalimanı\'nda 48 Zehirli Yılan Ele Geçirildi
02.06.2025 11:49
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Mumbai'da yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağa yakalandı. Hayvanlar geri gönderilecek.

HİNDİSTAN'da havalimanında bir yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağanın ele geçirildiği bildirildi.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi. Havalimanında durdurulan yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Hayvanların türlerinin yaban hayatı alanında faaliyet gösteren 'Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)' isimli kuruluş tarafından doğrulandığı belirtilerek, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu kaydedildi. Yılan ve kaplumbağaların 'Yaban Hayatı Koruma Yasası' kapsamında getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Kaçakçılık, Kaplumbağa, Hindistan, 3-sayfa, Mumbai, Çevre, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mumbai Havalimanı'nda 48 Zehirli Yılan Ele Geçirildi - Son Dakika

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