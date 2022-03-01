Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı

01.03.2022 15:28
Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı

Münih Filarmoni Orkestrası adına Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptığı açıklamada, orkestra şefi olarak görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen orkestra şefi Valery Gergiev'i işten çıkartıldığını belirtti.

Münih Filarmoni Orkestrası adına Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptığı açıklamada, orkestra şefi olarak görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen orkestra şefi Valery Gergiev'i işten çıkartıldığını belirtti.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gergiev'in devam eden savaşla ilgili yorum yapmamasını ve konudan uzaklaşmasını tavsiye ederek aksi takdirde Şef'le sözleşmelerinin iptal edeceğini belirtmişti. Reiter açıklamasında Şef Valery Gergiev'e görüşlerini açıkça ifade ettiğini belirterek Şef Gergiev'e Putin hakkındaki olumlu görüşlerini gözden geçirmesini ve kendisine bu konuda Pazartesi gününe kadar süre verildiğini ifade etmişti.Bugün yapılan açıklamada Şef Gergiev'in görevine son verildiği ifade edilerek "Münih, Baş Şef Valery Gergiev'den ayrılıyor. Hemen geçerli olmak üzere, artık Münih Filarmoni'nin konserlerini yönetmeyecek" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
500
Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'barbarca taktikler' kullandığını söyledi. Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'barbarca taktikler' kullandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Münih, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement