Münih Filarmoni, orkestra şefi Valery Gergiev'i Putin'i destelediği için işten çıkarttı - Son Dakika

Münih Filarmoni Orkestrası adına Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptığı açıklamada, orkestra şefi olarak görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen orkestra şefi Valery Gergiev'i işten çıkartıldığını belirtti.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gergiev'in devam eden savaşla ilgili yorum yapmamasını ve konudan uzaklaşmasını tavsiye ederek aksi takdirde Şef'le sözleşmelerinin iptal edeceğini belirtmişti. Reiter açıklamasında Şef Valery Gergiev'e görüşlerini açıkça ifade ettiğini belirterek Şef Gergiev'e Putin hakkındaki olumlu görüşlerini gözden geçirmesini ve kendisine bu konuda Pazartesi gününe kadar süre verildiğini ifade etmişti.Bugün yapılan açıklamada Şef Gergiev'in görevine son verildiği ifade edilerek "Münih, Baş Şef Valery Gergiev'den ayrılıyor. Hemen geçerli olmak üzere, artık Münih Filarmoni'nin konserlerini yönetmeyecek" ifadeleri kullanıldı.