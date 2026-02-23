Münih\'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı

Almanya'nın en işlek havaalanlarından biri olan Münih Havalimanı'nda yaşananlar, havacılık tarihine geçecek bir ihmaller zincirine dönüştü. Kar yağışını bahane eden yetkililer, aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu 500 yolcuya adeta "hapis hayatı" yaşattı.

19 Şubat Perşembe gecesi başlayan kar yağışı, Lufthansa ve iştiraki Air Dolomiti yolcuları için bir kabusa dönüştü.

Kalkış yapması beklenen uçaklar terminale bağlı park alanlarının dolu olması ve transfer otobüslerinin yetersizliği nedeniyle aprondan geri dönemedi. Bu nedenle yolcular saatlerce uçak içinde beklemek zorunda kaldı. Piste çakılı kalan uçaklarda yaklaşık500 yolcu saatlerce koltuklarından kalkamadan sabahı beklemek zorunda kaldı. Yolcular, ancak sabah saatlerinde otobüslerin yeniden devreye girmesiyle terminale taşınabildi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ EVE GİTMİŞ

Skandalın en can alıcı noktası ise uçak içindeki anonslarla ortaya çıktı. Kopenhag uçağında mahsur kalan Søren Thieme isimli yolcu yaşananları şöyle anlattı:

"Bize tüm otobüs şoförlerinin mesaisinin bittiğini ve eve gittiklerini söylediler. Personel olmadığı için uçaktan tahliye edilmemize izin verilmedi. Resmen uçağın içinde hapsedildik."

YİYECEK YOK, BATTANİYE YOK, MUHATAP YOK

90 dakikalık kısa mesafe uçuşu için uçağa binen yolcular, 8 saat boyunca daracık koltuklarda sabahladı. Tayland tatili dönüşü son aktarma noktasında mahsur kalan çocuklu aileler, havayolu şirketinin kendilerine sadece birkaç şişe su verdiğini, battaniye dahi temin edilmediğini belirtti. Gece yarısı operasyonun durması ve havalimanının "kapanması" nedeniyle, yardım çağrıları da cevapsız kaldı.

LUFTHANSA'DAN "DERİN ÜZÜNTÜ" AÇIKLAMASI

Olayın dünya basınında yankılanması üzerine Lufthansa'dan açıklama geldi. Şirket, yoğun kar yağışı ve buz çözme işlemlerindeki gecikmeleri kabul ederken, skandalın faturasını havalimanı işletmesine kesti.

Şirket, havalimanından gelen talimatlar doğrultusunda apron otobüsleri ve personel bulunamadığı için yolcuların terminale taşınamadığını savundu. Ayrıca saat 00:00 ile 05:00 arasındaki uçuş yasağının operasyonu tamamen kilitlediği belirtildi.

"İNSANLARI UÇAKTA TERK ETMEK KABUL EDİLEMEZ

Mağdur yolcular, hava muhalefeti nedeniyle uçuşların iptal edilmesini anlayışla karşılasalar da, saatlerce uçak içinde mahsur bırakılmalarına isyan etti. Bild gazetesine konuşan bir yolcu, "Uçuşlar iptal edilebilir ancak insanları uçakta süresiz olarak bırakmak, onları görmezden gelmek tam bir skandaldır," diyerek yaşanan organizasyon faciasına tepki gösterdi.

Münih Havalimanı sözcüsü ise yaşanan aksaklık nedeniyle sadece "derin üzüntü duyduklarını" belirtmekle yetindi.