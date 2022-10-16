Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz

16.10.2022 10:35
Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz

Ünlü girişimci Elon Musk, savaşın başında Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda açıklama yaptı.

Ünlü girişimci Elon Musk, savaşın başında Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda açıklama yaptı. Musk, "Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz" dedi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" dedi.

UKRAYNA'YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna'ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve 'belirsiz bir süre' için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.


YORUMLAR
500
Fransa, Ukrayna'ya desteğini artırma sözü verdi Fransa, Ukrayna'ya desteğini artırma sözü verdi Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere cephe öncesi askeri eğitim veriliyor Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere cephe öncesi askeri eğitim veriliyor BAKAN AKAR VE UKRAYNA ALTYAPI BAKANI KUBRAKOV, MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ BAKAN AKAR VE UKRAYNA ALTYAPI BAKANI KUBRAKOV, MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Kaynak: DHA

Elon Musk, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:15:06. #1.13#
SON DAKİKA: Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement