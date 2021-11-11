Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, Temple'daki bir restoranı arayıp oradan aldığı çorba hakkında şikayette bulundu. Daha sonra restorana dönen kadın, telefonda çorba yüzünden tartıştığı personele çorbayı fırlatırken görüntülendi. NBC'ye bağlı haber kanalı KCEN-TV, çorbayı atan kadının kimliğini tespit edemediğini bildirdi.

PARASINI GERİ VERMEYİ TEKLİF ETTİLER, KABUL ETMEDİ

Restoran çalışanı Broland, olayı ve hissettiklerini açıklamak için iki TikTok videosu çekti. Videolardan birinde Broland, müşterinin, aldığı çorbanın çok sıcak olduğunu ve üzerine yerleştirilen plastik kapağın eridiğini iddia ettiğini söyledi. Broland, müşteriden özür dilediğini ve kendisine para iadesi teklif ettiğini, ancak kızgın müşterinin onu taciz etmeye devam ettiğini ve daha sonra restorana geri döndüğünü söyledi.

"ÇORBANIN SICAKLIKLIĞINI HİSSETTİM"

Personel ayrıca müşterinin parasını geri ödeme tekliflerini dinlemediğini iddia etti. Çorbanın yüzüne fırlatıldığında şaşkına döndüğünü söyleyen Broland, "Gözlerim yanıyordu, burnum kanıyordu, çok ağrım vardı. Onu sildiğimde ve neredeyse tekrar görebildiğimde beni en çok çarpan şey baharatlar oldu. Çorbanın sıcaklığını hissettiğimi hatırlıyorum, gözlerim çok fena yandı. Burnum yanıyordu. Bir anlığına nefesimi kesti sanki. Gerçekten tüm bunların şokundaydım" dedi.

RESTORAN, YAŞANANLARI KINADI

Çarşamba günü restoran, kadının eylemlerini kınayan bir bildiri yayınladı ve müşterilerin personele saygılı olması gerektiğini söyledi.