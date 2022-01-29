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'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı - Son Dakika

'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı

29.01.2022 12:23
'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı

Tayland'da "Mutlu sonlu masaj salonu" olarak tabir edilen ve fuhuş yaptırılan bir merkeze giden 70 yaşındaki emekli İngiliz, 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada hayatını kaybetti. Adamın ölüm sebebi otopsi işlemiyle anlaşılacak.

Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşından kötü haber geldi. 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SEANSIN YARISINDA NEFES NEFESE KALDI"

Olayın ardından masaj salonundaki kadınların da ifadesi alındı. Yaşlı adamın aniden rahatsızlığını belirten bir masöz, "39 masör olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

POLİS, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti. Kimliği henüz bulunamayan adama otopsi yapılacak. Talihsiz adamın ölüm nedeni, önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Tayland, Pattaya, Otopsi, Masaj, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı - Son Dakika
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