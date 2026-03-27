Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi kriz yarattı. ABD basınında yer alan haberlere göre Vance, Netanyahu'ya İran savaşı üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Görüşme, iki isim arasında ciddi bir gerilime sahne olurken, Vance'in İsrail Başbakanına bağırdığı da iddia edildi.

"SAVAŞI KOLAY GÖSTERDİ" ÇIKIŞI

İddialara göre Vance, Netanyahu'nun İran'a yönelik savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerini gerçekçi bulmadı. Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a süreci "kolay ve hızlı sonuç alınabilecek" bir operasyon olarak aktardığını, ancak sahadaki gelişmelerin bu beklentiyi karşılamadığını dile getirdi.

WASHİNGTON'DA RAHATSIZLIK ARTIYOR

Axios'un aktardığına göre, söz konusu görüşme Trump yönetimi içinde İran savaşının başlangıçta nasıl sunulduğu ile mevcut durum arasındaki fark nedeniyle artan huzursuzluğu da gözler önüne serdi. ABD'li bazı çevrelerde, sürece ilişkin aşırı iyimser değerlendirmelerin Washington'u zor bir sürece sürüklediği yorumları yapılıyor.

SAVAŞIN SEYRİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

İddialara göre Vance, görüşmede İran'daki gelişmelere de dikkat çekerek, rejim değişikliği beklentilerinin gerçekleşmediğini vurguladı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve pek çok üst düzey ismin hayatını kaybetmesine rağmen mevcut yönetim yapısının kontrolü sürdürdüğü ifade edildi.

"BAĞIRDI" İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan bazı medya organlarında yer alan "Vance'in Netanyahu'ya telefonda bağırdığı" yönündeki iddialar ise yalanlandı. Beyaz Saray yetkilileri söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, İsrail tarafı da bu iddiaları reddetti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

Haberde, Vance'in aynı zamanda ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarında öne çıkan isimlerden biri haline geldiği belirtiliyor. Trump'a İran'la savaşa girilmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürülen Vance'in, olası müzakerelerde kilit rol üstlendiği ifade ediliyor.