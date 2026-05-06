MV Hondius Gemisinde Hantavirüs Vakaları
MV Hondius Gemisinde Hantavirüs Vakaları

06.05.2026 15:19
MV Hondius gemisinde üç doğrulanmış, beş şüpheli hantavirüs vakası bulundu. DSÖ riski düşük buldu.

(ANKARA) - Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde üç doğrulanmış, beş şüpheli hantavirüs vakası tespit edilirken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "tahliyelerin sürdüğünü ve riskin düşük olduğunu" açıkladı. İspanyol hükümeti, geminin Kanarya Adaları'na yanaşmasına karar verildiğini bildirdi; ancak Kanarya Adaları yönetimi, bu kararı reddetti.

Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde hantavirüs vakaları tespit edilmesinin ardından uluslararası alanda sağlık ve siyasi tartışma başladı.  DSÖ, bir vakanın daha doğrulandığını, toplam doğrulanmış vaka sayısının üçe, şüpheli vaka sayısının ise beşe yükseldiğini açıkladı. DSÖ, 6 Mayıs itibarıyla toplam sekiz vaka bulunduğunu ve uluslararası temas takibi yürütüldüğünü bildirdi.

DSÖ, Cape Verde'de gemiden iki mürettebat ve bir kişinin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı. DSÖ'nün Cape Verde temsilcisi Ann Lindstrand, "Üçü de stabil durumda, bunlardan biri semptomsuz" dedi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus ise üç şüpheli hastanın tedavi için Hollanda'ya götürüldüğünü belirterek, "Bu aşamada genel halk sağlığı riski düşük kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions, iki ağır hasta mürettebat üyesi ile bir yolcunun tahliye edilerek Hollanda'ya götürüleceğini duyurdu. Şirket, tahliyenin ardından geminin Kanarya Adaları'na yönelmesinin planlandığını belirtti.

İspanyol hükümetinin "geminin kabul edilmesi" kararı

İspanya hükümeti cephesinde ise Bölgesel Politika Bakanı Angel Víctor Torres, yerel halkın endişelerini anladıklarını ancak uluslararası sağlık kuralları gereği geminin kabul edilmesi gerektiğini söyledi ve sakinlik çağrısında bulundu. Gemide 13 İspanyol vatandaşının bulunmasının da karar sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

Geminin önümüzdeki günlerde Kanarya Adaları'na ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kanarya Adaları'ndan karar tepki

Kanarya Adaları yönetimi ise karara tepki gösterdi. Kanarya Adaları Başkanı Fernando Clavijo, İspanya merkezli Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, "Geminin, Kanarya Adaları'na girmesine izin veremem. Bu karar herhangi bir teknik kritere dayanmıyor ve bize yeterli bilgi de verilmedi" dedi.

Clavijo, "riskin çok gerçek olduğunu" savunarak, "Yolcuların durumu ya da kaç kişinin enfekte olduğu bilinmiyor" ifadelerini kullandı. İspanyol hükümetinin kararı, Kanarya yönetimiyle istişare etmeden aldığını öne süren Clavijo, "Gemi Cape Verde'de demirliyken neden üç gün uzaklıktaki Kanarya Adaları'na getiriliyor" diye sordu.

Clavijo, konuyu görüşmek üzere İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'de acil bir görüşme talep ettiğini açıkladı ve hükümeti "kurumsal sadakatsizlikle" suçladı.

Tenerife yerel yönetimi başkanı Rosa Dávila da Clavijo'ya destek vererek, planı "kesin bir şekilde reddettiklerini" açıkladı.

İspanyol basınında konunun Sanchez hükümeti için siyasi krize dönüştüğü belirtildi.

İsviçre:  "İsviçre halkı için risk düşüktür"

İsviçre hükümeti, gemiyle seyahat eden bir erkeğin hantavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, hastanın Zürih'te tedavi altına alındığı ve izolasyona alındığı belirtilerek, "Şu an için halk açısından bir tehlike bulunmuyor" denildi. İsviçre Sağlık Bakanlığı, vakada Güney Amerika kökenli Andes varyantının tespit edildiğini açıklarken, bulaşmanın nadir olduğu ve genellikle yakın temasla gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, "İsviçre halkı için risk düşüktür" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

