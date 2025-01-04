MYANMAR'ın askeri hükümeti tarafından ülkenin bağımsızlık günü dolayısıyla çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkum serbest bırakılacak.
İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77'nci yıl dönümünde darbe yönetimi altındaki Myanmar'da siyasi gerilim, istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar devam ediyor. Askeri hükümet bağımsızlık günü sebebiyle çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkumun serbest bırakılacağını, bazı mahkumların cezalarında da indirime gidileceğini açıkladı.1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sömürge yönetiminden kurtuluşun sembolü haline gelen 4 Ocak, her yıl Myanmar halkı tarafından Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.
Son Dakika › Dünya › Myanmar'da Bağımsızlık Günü'nde 6 Bin Mahkum Serbest Bırakılıyor - Son Dakika
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