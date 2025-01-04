Myanmar'da Bağımsızlık Günü'nde 6 Bin Mahkum Serbest Bırakılıyor - Son Dakika
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Dünya

Myanmar'da Bağımsızlık Günü'nde 6 Bin Mahkum Serbest Bırakılıyor

Myanmar\'da Bağımsızlık Günü\'nde 6 Bin Mahkum Serbest Bırakılıyor

Myanmar'ın askeri hükümeti, bağımsızlık günü dolayısıyla 6 bin mahkumu serbest bırakacağını açıkladı. Ülkede siyasi gerginlik ve çatışmalar devam ederken, bazı mahkumların cezalarında da indirim yapılacak.

04.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:00
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MYANMAR'ın askeri hükümeti tarafından ülkenin bağımsızlık günü dolayısıyla çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkum serbest bırakılacak.

İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77'nci yıl dönümünde darbe yönetimi altındaki Myanmar'da siyasi gerilim, istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar devam ediyor. Askeri hükümet bağımsızlık günü sebebiyle çıkarılan af kapsamında 6 bin mahkumun serbest bırakılacağını, bazı mahkumların cezalarında da indirime gidileceğini açıkladı.1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sömürge yönetiminden kurtuluşun sembolü haline gelen 4 Ocak, her yıl Myanmar halkı tarafından Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Myanmar'da Bağımsızlık Günü'nde 6 Bin Mahkum Serbest Bırakılıyor - Son Dakika

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