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Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor - Son Dakika

Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor

29.11.2021 16:19
Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor

İngiltere'de yaşayan Kai Clay isimli çocuk, nadir görülen bir deri hastalığı sebebiyle sürekli deri değiştiriyor. Çoğu zaman okulundan geri kalan çocuğun tedavisi için başta annesi Nikita Clay olmak üzere ailesi, büyük çaba gösteriyor.

Türkiye'de de benzer rahatsızlıklara sahip olan çocuklardan biri bu sefer İngiltere'de görüldü. 7 yaşındaki Kai Clay isimli çocuk, ender rastlanan deri rahatsızlığı nedeniyle sürekli deri değiştiriyor. İlkokula başlayan ancak hastalığı nedeniyle okula gidemeyen çocuğun annesi 27 yaşındaki Nikita Clay, yaşadıkları durum nedeniyle çok üzgün olduklarını ancak savaşmayı bırakmadıklarını dile getirdi.

400 BİN İNSANDA BİR

Kai Clay'ın hastalığının 400 bin kişide 1 rastlandığı belirtilirken, derisi sürekli çatlayan ve yarıklar oluşturan çocuğun sürekli bakıma ihtiyacı var. Hayatı boyunca kremlerini kullanmak zorunda olan çocuk, yaşıtlarından da geri kalıyor. Anne Clay, oğlunun yaşadığı her şeye rağmen çok güçlü durduğunu söyledi.

6 AYLIKKEN BELİRTİ VERDİ

Anne Clay, oğlunun hastalığının gelişimine ilişkin de bilgiler verdi. Buna göre çocuğun hastalığı ilk olarak 6 aylıkken fark edildi. Dermatolog tarafından incelenen çocuğa "Pityriasis Rubra Pilaris" teşhisi konuldu.

İşte küçük çocuğun fotoğrafları:

Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu
Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu
Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu
Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor

Türkiye, England, Hassas İçerik, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

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