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Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor - Son Dakika

Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor

Namibya'nın kuzeyinde yaşayan Himba kabilesi, geleneksel yaşam tarzını sürdürüyor. Kabile üyeleri, nezaket göstergesi olarak ziyarete gelen yabancı erkeklere eşlerini sunuyor.

Namibya\'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor
23.11.2023 - 16:14,  Güncelleme: 16:20
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Namibya'nın kuzeyindeki uzak bir bölgede yaşayan yarı göçebe Himba kabilesi, çok eski ve garip geleneklerini bugün de sürdürüyor. Kabile üyeleri kendilerini ziyarete gelen yabancı erkeklere nezaket göstermek için eşlerini sunuyor.

ERKEK MİSAFİRE EŞLERİNİ SUNUYORLAR

Himba halkının evlilik ve ahlaki görüşleri, Batı kültürü veya dünyanın geri kalanı ile tamamen farklı olarak nitelendiriliyor. Afrika Tarih TV tarafından yapılan bir belgesel göre: "Himba halkı için, kocaların eşlerine ziyaretçilere cinsel ilişkiye girmelerini istemeleri en yüksek konukseverlik biçimi olarak kabul edilir. Bu alışılmadık adet, yabancılara "sıcak bir karşılama" sunmak ve daha geleneksel evlilikleri etkileyebilecek cinsel kıskançlığı ortadan kaldırmak amacını taşır.

Namibya'nın Himba Kabilesi: Nezaketin Sıradışı İfadesi

YÜZYILLARDIR VAR OLAN GELENEK

Himba kabilesi arasında eş değiştirme, yüzyıllardır var olan bir gelenek. Bu eski gelenek gereğince bir erkek, karısına gece evinde misafir olarak kalan erkek ile yatmasına izin verir. Fakat geleneğe göre adamın eşi misafir ile yatarken kocanın başka oda da kalması gerekiyor.

Namibya'nın Himba Kabilesi: Nezaketin Sıradışı İfadesi

İZOLE BİR KABİLE

Himba kültürü, Namibya toplumunun geri kalanından oldukça izole bir şekilde yaşamakta. Tahmini 50.000 Himba insanı çok geleneksel bir yaşam sürer ve küçük bir grup on binlerce yıldır değişmeyen bir avcı-toplayıcı yaşam tarzına sahip.

Namibya'nın Himba Kabilesi: Nezaketin Sıradışı İfadesi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor - Son Dakika
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