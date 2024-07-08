Napolyon Bonapart'a ait tabancalar açık artırmada satıldı - Son Dakika
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Napolyon Bonapart'a ait tabancalar açık artırmada satıldı

19. yüzyıl başında Fransa'yı yöneten Napolyon Bonapart'a ait, biri intihar girişiminde kullanmaya çalıştığı olmak üzere iki tabanca, açık artırmada 1,69 milyon euro'ya satıldı. Açık artırma, Napolyon'un 1814'te yakalandığında intihar etmeye kalkıştığı Fontainebleau Sarayı'nın çok yakınındaki Osenat müzayede evinde yapıldı. Parisli tabanca ustası Louis-Marin Gosset tarafından yapılmış olan silahlara 1,2 ila 1,5 milyon euro değer biçilmişti. Fransa Kültür Bakanlığı kısa süre önce tabancalara 'ulusal hazine' statüsü vermiş ve yurtdışına çıkarılışını yasaklamıştı. Tabancaları satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

08.07.2024 03:52
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19. yüzyıl başında Fransa'yı yöneten Napolyon Bonapart'a ait, biri intihar girişiminde kullanmaya çalıştığı olmak üzere iki tabanca, açık artırmada 1,69 milyon euro'ya satıldı.

Açık artırma, Napolyon'un 1814'te yakalandığında intihar etmeye kalkıştığı Fontainebleau Sarayı'nın çok yakınındaki Osenat müzayede evinde yapıldı.

Parisli tabanca ustası Louis-Marin Gosset tarafından yapılmış olan silahlara 1,2 ila 1,5 milyon euro değer biçilmişti.

Fransa Kültür Bakanlığı kısa süre önce tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve yurtdışına çıkarılışını yasaklamıştı.

Buna göre Fransa hükümeti, silahları satın almak için tabancaların yeni sahibine 30 ay içinde bir teklif yapmak zorunda. Bu ayrıca, tabancaların bu süre içinde sadece kısa süreli olarak yurt dışına çıkarılabileceği anlamına geliyor.

Tabancaları satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Altın ve gümüş kakmalı tabancalarda Napolyon'un profilinin işlemesi de bulunuyor.

Napolyon'un, ordularının yenilmesinin ardından, 12 Nisan 1814'te bu silahlardan biriyle kendisini öldürmeyi tasarladığı tahmin ediliyor.

O gün yaveri Armand de Caulaincourt erken davranıp silahların içindeki barutu boşaltmış, Napolyon bunun üzerine zehir içerek kendisini öldürmeye çalışmış ancak sonunda kurtulmuştu.

Napolyon ardından bu tabancaları Caulaincourt'a verdi.

Açık artırmada silahların kutusu ve barut sıkıştırma çubuğu gibi bazı aksesuarlar da satıldı.

Napolyon'un eşyaları, açık artırmaların en çok rağbet gören parçalarından. Napolyon'a ait bir şapka Kasım ayında yapılan müzayedede 1,9 milyon euro'ya alıcı bulmuştu.

Eski Fransız İmparatoru Napolyon 1815'te Akdeniz'deki Elba Adası'ndaki sürgünden kaçarak kısa süreliğine yeniden Fransa'nın başına geçmiş ve o yıl Waterloo Savaşı'ndan yeniden yenilgiye uğramıştı.

Napolyon 1821'de sürgünde olduğu Güney Atlantik adası St Helena'da hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Napolyon Bonapart'a ait tabancalar açık artırmada satıldı - Son Dakika

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