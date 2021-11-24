NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluşturmayan Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor. Fırlatma aracından ayrıldıktan sonra uzay aracının, Dimorphos'un yer aldığı Didymos sisteminin Dünya'ya 11 milyon kilometre yakınlarındayken Eylül 2022'de çarpışmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

DART (Çift Asteroid Yönlendirme Testi) misyonu tehlike arz eden bir asteroidin Dünya'ya çarpasını önlemeye yönelik bir gezegen savunmasına dayalı bir teknoloji testidir. DART'ın, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirmek için 'kinetik çarpma' tekniğinin ilk denemesi olacağı ifade edildi. NASA'nın görevle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu asteroid sistemi, bir uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarpmanın, gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için mükemmel bir test alanıdır" denildi.