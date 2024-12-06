NASA, Ay'a dönüş tarihini erteledi - Son Dakika
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NASA, Ay'a dönüş tarihini erteledi

NASA, Ay\'a dönüş tarihini erteledi

NASA, Artemis Programı kapsamındaki Ay'a dönüş tarihlerini, uzay kapsülündeki sorunlar nedeniyle erteledi. Artemis II misyonu Eylül 2025'ten Nisan 2026 sonrasına, Artemis III misyonu ise 2027'ye kaydırıldı.

06.12.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
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NASA, Artemis Programı kapsamındaki Ay'a dönüş tarihlerini uzay kapsülündeki sorunlar nedeniyle erteledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Nelson, Artemis Programı kapsamında yapılacak, 1972'den bu yana ilk mürettebatlı Ay misyonu olan Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

Nelson, gecikmelerin, 2022'deki Artemis I test uçuşu sırasında mürettebatsız fırlatılan Orion kapsülünün Dünya'ya dönüşünde ısı kalkanında oluşan sorunlarla ilgili olduğunu belirterek, "Orion kapsülünün astronotlarımızı güvenli bir şekilde uzayın derinliklerine götürmeye ve Dünya'ya geri getirmeye hazır olduğundan emin olmak için bizim, endüstrimizin ve uluslararası ortaklarımızın bu zamana ihtiyacı var" dedi.

NASA'nın, astronotların Ay'a dönüş hedefini gerçekleştirirken karşılaşabilecekleri riskleri anlamak için kapsamlı testler yaptığını aktaran Bill Nelson, bu testlerin ısı kalkanı sorunlarının temel nedenini belirleyeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NASA, Ay'a dönüş tarihini erteledi - Son Dakika

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