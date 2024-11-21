NASA, Bütçe Kesintileri Nedeniyle Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor - Son Dakika
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NASA, Bütçe Kesintileri Nedeniyle Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor

NASA, Bütçe Kesintileri Nedeniyle Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, bütçe kesintileri nedeniyle California'daki Jet Propulsion Laboratory'den 325 çalışanını daha işten çıkardığını duyurdu. Bu, şubat ayında gerçekleştirilen 530 işten çıkarma sonrası gelen ikinci toplu işten çıkarma dalgası oldu.

21.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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NASA, bütçe kesintileri sebebiyle yüzlerce çalışanı daha işten çıkarma kararı aldı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir kez daha toplu işten çıkarmalara gidiyor. Yakın zamanda çok sayıda çalışanın işine son veren NASA, bu kez de California'daki ünlü Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminde iş gücünü azaltma kararı aldı.

JPL, 325 çalışanıyla yollarını ayıracağını bildirdi. JPL, şubat ayında da bütçe kesintileri nedeniyle 530 çalışanını işten çıkardı.

JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta, "Bu mesajı yazmak zorunda kalmayacağımı umuyordum. Ancak, azalan bütçeler ve önümüzdeki iş yükü tahminlerine dayanarak, tüm alanlarda kemer sıkma politikası uygulamak zorunda kaldık ve bunun etkilerini işten çıkarmalarda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NASA, Bütçe Kesintileri Nedeniyle Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkarıyor - Son Dakika

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