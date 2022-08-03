NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak - Son Dakika
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NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak

03.08.2022 15:13

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 53 yıl aradan sonra Ay'a yeniden insan göndereceği Artemis programı nedeniyle hazırlıkları devam ediyor. Yeni araştırma için hummalı bir çalışma gerçekleştiren NASA, 29 Ağustos'ta test edilmek üzere fırlatılacak roket Artemis-1'de, test uçuş mankeni olarak animasyon karakteri Koyun Shaun'u kullanacağını açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı insansız görevine bu yılın ilerleyen tarihlerinde başlayacağını duyurdu. Koyun Shaun canlı bir karakter olmasa da teknik olarak Artemis göreviyle Ay'a giden ilk Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotu olacak. Artemis 1 görevi insansız gerçekleştirileceği için bir animasyon karakterinin seçilmesi, projenin daha fazla dikkat çekmesine imkan tanıyor.

UZAYDA 40 GÜN GEÇİRECEK

NASA'nın seçmiş olduğu uçuş mankeni Ay'a fırlatılacak Orion uzay aracında yer alacak. Her şey normal olup bir sıkıntı çıkmazsa kapsül uzayda 39 ila 42 gün geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönecek.

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Son Dakika Dünya NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak - Son Dakika
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