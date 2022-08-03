NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak

İkisi de sanatçı! Demet Akalın bu videoyu mutlaka izlemeli

Avrupa Uzay Ajansı insansız görevine bu yılın ilerleyen tarihlerinde başlayacağını duyurdu. Koyun Shaun canlı bir karakter olmasa da teknik olarak Artemis göreviyle Ay'a giden ilk Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotu olacak. Artemis 1 görevi insansız gerçekleştirileceği için bir animasyon karakterinin seçilmesi, projenin daha fazla dikkat çekmesine imkan tanıyor.

UZAYDA 40 GÜN GEÇİRECEK

NASA'nın seçmiş olduğu uçuş mankeni Ay'a fırlatılacak Orion uzay aracında yer alacak. Her şey normal olup bir sıkıntı çıkmazsa kapsül uzayda 39 ila 42 gün geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönecek.