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NASA, SpaceX'in 30 bin uyduluk projesiyle ilgili endişe duyduğunu açıkladı - Son Dakika

NASA, SpaceX'in 30 bin uyduluk projesiyle ilgili endişe duyduğunu açıkladı

10.02.2022 17:04
NASA, SpaceX'in 30 bin uyduluk projesiyle ilgili endişe duyduğunu açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Elon Musk'ın sahip olduğu ve NASA'nın uzay uçuşlarını gerçekleştiren SpaceX'in uydu projesiyle ilgili endişelerini içeren mektubu, Federal İletişim Komisyonuna (FCC) sundu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Elon Musk'ın sahip olduğu ve NASA'nın uzay uçuşlarını gerçekleştiren SpaceX'in uydu projesiyle ilgili endişelerini içeren mektubu, Federal İletişim Komisyonuna (FCC) sundu. SpaceX, 30 bin uydu içeren uydu sistemi Starlink Gen2 ile dünya üzerindeki internet hızını yükseltmeyi planlarken NASA, 30 bin uydunun olası çarpışma yaratmasından endişeli.

NASA tarafından Salı günü FCC'ye gönderilen ve uzayda yer alacak ek 30 bin uydunun yaratacağı olası etkileri dile getirdiği mektubunda "NASA'nın, birleşme olaylarının sıklığında önemli bir artış potansiyeli ve NASA'nın bilim ve insanlı uzay uçuşu misyonları üzerindeki olası etkileri konusunda endişeleri var" denildi. NASA, yörüngede bu kadar uydunun olası çarpışmalara yol açacağından endişe duyduğunu ifade etti. SpaceX'in 12 bin uyduluk Starlink projesi daha önce kabul edilmiş ancak firma projesini 30 bin uyduya yükseltmek için başvurmuştu.

HALİ HAZIRDA YÖRÜNGEDE 25 BİN OBJE İZLENİYOR

NASA mektubunda, Starlink Gen 2 sisteminin konuşlandırılmasının, uzay uçuş güvenliğini ve uzay ortamının uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde ihtiyatlı bir şekilde yapılmasını sağlamak istediğini belirtti. Hali hazırda yörüngede 25 bin objenin olduğunu vurgulayan NASA, SpaceX'in Gen2 genişlemesi, yörüngedeki izlenen nesnelerin sayısını iki katından daha fazla arttıracağı ifade etti.


NASA, SpaceX'in 30 bin uyduluk projesiyle ilgili endişe duyduğunu açıkladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NASA, SpaceX'in 30 bin uyduluk projesiyle ilgili endişe duyduğunu açıkladı - Son Dakika Dünya


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