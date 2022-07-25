NASA korkutan değişimi yayınladı! Meksika'da bulunan baraj gölü, 7 yılda kurudu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan çektiği fotoğraflar ile Meksika'daki kuraklık ve su sorununu gözler önüne serdi.

21 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ETKİLEDİ

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Nuevo Leon eyaletindeki Cerro Prieto Barajı'na ait 20 Temmuz 2015 ve 7 Temmuz 2022 tarihlerinde çekilen uydu fotoğrafları barajdaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterdi. NASA, son yıllarda Meksika'da yaşanan kuraklığın şu anda 21 milyondan fazla insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.