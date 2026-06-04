NATO\'dan Ukrayna\'ya Patriot Füzeleri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'den Ukrayna'ya 'PAC-2 ve PAC-3 Patriot' füzelerinin 'günlük ve haftalık olarak' ulaştırıldığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'de yapılan NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna karşısında Rusya'nın daha çaresiz hale geldiğini söyleyen Rutte, "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu, 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla insanın bir ayda kaybedilmesi anlamına geliyor. Rusya'nın saldırganlığını şiddetle kınıyoruz ve müzakere yoluyla barış çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini göstermek için 32 müttefik ülkenin temsilcisiyle Kiev'e geldiğini vurgulayarak, ABD'den Ukrayna'ya hayati füze önleme sistemlerinin akışının 'günlük ve haftalık olarak' devam ettiğini aktardı. Rutte, "Burada ABD'yi savunabilirim çünkü ABD'nin Ukrayna'ya 'PAC-2 ve PAC-3 Patriot' füzesi gönderme konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat sağladığını da anımsatan Rutte, "Bu nedenle burada ABD'yi savunmak istiyorum. Sorun, ABD Başkanı'nın da söylediği gibi, üretim hızı. Başkan, bu ekipmanın üreticileriyle de temas halinde" diye konuştu.