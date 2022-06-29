NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti - Son Dakika
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NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

29.06.2022 16:40
NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayan NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç resmen üyeliğe davet edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayan NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç resmen üyeliğe davet edildi.

Zirvedeki görüşmelerin ardından NATO üyesi ülkelerin ortak yayınladığı bildiride "NATO'nun açık kapı politikasına bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet ettik" ifadeleri yer aldı.

NATO devlet başkanları Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in vardığı üçlü uzlaşmayı da tebrik etti.

Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine dair itirazları, dünkü görüşmede verilen güvencelerle aşılmıştı.

Bildiride "İttifak'ın her genişlemesinde Müttefiklerin meşru güvenlik çekincelerinin giderilmesi kritik öneme sahiptir" vurgusu yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Belarus'un da bu işgaldeki rolünü eleştiren NATO devlet başkanları, Rusya'ya savaşı derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

Liderler Ukrayna'ya yardımlarının uzun vadeli olacağını, savaşın bitmesinin ardından da yeniden inşa ve reformlar konusunda destek olacaklarını belirtti.

NATO liderleri, Avrupa'daki son gelişmelerin ardından Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yönelik siyasi ve pratik desteklerinin artacağını da ekledi.

YORUMLAR
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NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, 'Bugün Finlandiya... İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, 'Bugün Finlandiya...
Kaynak: BBC

Finlandiya, İspanya, Madrid, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti - Son Dakika

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