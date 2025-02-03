NATO Genel Sekreteri\'nden AB Savunma Zirvesi Öncesi Açıklama

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB'nin ilk 'savunma' konulu zirve toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Savunma harcamalarımızı ve üretimimizi artırmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefinin bu yıl yeniden belirleneceğini söyledi.

Rutte, yeni taahhüdün mevcut olandan daha yüksek olacağını kaydederek, "Şu anda her bir müttefik için bulunduğumuz nokta ile olmamız gereken nokta arasındaki boşlukları değerlendiriyoruz ve buna dayanarak kabiliyet hedefini belirleyeceğiz. Hem buna hem de arzu edilen orana dayanarak harcama taahhüdüne karar vereceğiz. Bu, yüzde 2'den önemli ölçüde yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda liderlerle Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını değerlendireceklerini aktaran Rutte, "Savunma harcamalarımızı ve üretimimizi artırmalıyız" diye konuştu.