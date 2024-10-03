NATO Genel Sekreteri Rutte'nin İlk Ziyareti Ukrayna'ya - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'nin İlk Ziyareti Ukrayna'ya

NATO Genel Sekreteri Rutte\'nin İlk Ziyareti Ukrayna\'ya

Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak ilk yurtdışı ziyaretini Ukrayna'ya yaptı.

03.10.2024 16:39
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi.

Eski Hollanda Başbakanı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, pazartesi günü Genel Sekreterlik görevini Jens Stoltenberg'den devraldı. Rutte ilk yurt dışı ziyaretinde Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski açıklamasında, "Mark Rutte'nin NATO başkanı olarak ilk ziyareti Ukrayna'ya oldu. Bu gerçekten önemli. Öncelikler hemen belli oluyor ve şu anda tüm Avrupa-Atlantik'in ortak değerlerinin korunması devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'daki bizlerin Mark'ın kişisel liderliğine güvenebileceğimizi de vurguluyor. Tabii ki temel hedefimiz Ukrayna'nın İttifak'a tam üyeliğidir. Bugün ayrıca Ukrayna'nın Zafer Planı'nı, savaş alanındaki durumu, birliklerimizin mevcut ihtiyaçlarını ve Ukrayna'nın hava savunma konusundaki ihtiyaçlarını ve komşularla ek iş birliğini tartıştık. Artık hava savunmasıyla ilgili varılan tüm anlaşmaların, özellikle Washington'daki NATO zirvesinde tartışılanların kıştan önce uygulanması önemli" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte'nin İlk Ziyareti Ukrayna'ya - Son Dakika

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