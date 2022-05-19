NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararını aldıklarını duyurmalarıyla başlayan kriz derinleşmeye devam ediyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terör bağlantıları nedeniyle sıcak bakmadığı net bir şekilde ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO üyeliklerine 'hayır' diyeceğiz. Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz." dedi. Erdoğan'ın resti sonrası NATO Genel Sekreteri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ANLAŞMAZLIKLAR YENİ DEĞİL"

Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Stoltenberg, yaptığı açıklamada "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür" ifadesini kullandı. Genel Sekreter Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecine ilişkin de Türkiye ile diyalog halinde olduklarını dile getirdi.

"KISA SÜREDE ORTAK KARARA VARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." dedi. Stoltenberg, NATO'nun 30 müttefiki arasında bazen farklılıklar olabildiğini ancak bunların konuşularak aşılabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, " Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." ifadesini kullandı.

"HEM NATO'YU HEM AB'Yİ GÜÇLENDİRECEK"

Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmaları durumunda AB nüfusunun yüzde 96'sının NATO içinde olacağını belirterek, NATO ve AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, siber güvenlik gibi konularda her zamankinden daha yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti. Stoltenberg, "AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru yönde yapılırsa bunlar hem NATO'yu hem de AB'yi güçlendirecektir." diye konuştu.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ BAŞVURUYU YAPTI

Finlandiya ve İsveç, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO merkezinde ittifakın genel sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'ya katılmak için üyelik başvurularını sundu. Stoltenberg, başvuruları memnuniyetle karşıladıklarını ve ittifakın İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla güçleneceğini söyledi.

NATO'YA KATILIM İÇİN OY BİRLİĞİ ŞARTI

NATO, "açık kapı" politikası izliyor. Bu politika, ittifakın kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bu maddede kurucu Washington Antlaşması'na taraf olan ülkelerin Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamak için herhangi bir Avrupa ülkesini ittifaka katılmaya davet edebileceği belirtiliyor. Ancak bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor.