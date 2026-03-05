NATO, Türk Hava Sahasındaki Füze Tehdidini Kınadı - Son Dakika
NATO, Türk Hava Sahasındaki Füze Tehdidini Kınadı

NATO, Türk Hava Sahasındaki Füze Tehdidini Kınadı
05.03.2026 16:21
NATO Genel Sekreteri Rutte, düşürülen füzeye dair, NATO topraklarının savunulacağını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesinin ardından düşürülen füzeye ilişkin, "Bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesinin ardından düşürülen füzeye ilişkin açıklamada bulundu. Rutte, bu durumu kınadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun 5'inci maddesinin yürürlükte olmadığını söyleyen Rutte, "Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

